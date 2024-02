Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 15,29 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,9 Prozent auf 15,29 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 15,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.652.835 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,38 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 45,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 5.397,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.839,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,998 USD je Aktie belaufen.

