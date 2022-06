Carnival Aktie News: Carnival verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie verlor um 22.06.2022 12:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,1 Prozent auf 8,84 EUR. Die Carnival-Aktie sank bis auf 8,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 39.583 Carnival-Aktien.

Bei 24,19 EUR erreichte der Titel am 23.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 63,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 22.03.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.623,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,00 USD umgesetzt.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2022 wird am 24.06.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Reisebranche: Appetit auf Luxus und Meer

United Airlines, American Airlines, Booking & Co.: Virusvariante erschüttert US-Reisewerte - Impfstoffwerte beflügelt

Carnival mit Megaverlust - Kreuzfahrtnachfrage brummt aber wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival Corp & plc paired Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival Corp & plc paired Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival Corp & plc paired

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com