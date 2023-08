Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag im Minus

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,58 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,58 USD ab. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,58 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,79 USD. Bisher wurden via New York 458.198 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,55 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 25,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 26.06.2023. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.911,00 USD – ein Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 2.401,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,139 USD je Carnival-Aktie.

