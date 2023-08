Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagvormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 15,70 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 15,70 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,77 USD aus. Mit einem Wert von 15,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 27.279 Aktien.

Bei 19,53 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,43 Prozent. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 156,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,64 USD je Aktie erzielt worden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.911,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.401,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,139 USD je Carnival-Aktie.

