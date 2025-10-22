DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

22.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 30,15 USD.

Carnival Corp & plc paired
25,72 EUR -0,01 EUR -0,02%
Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,15 USD. Bei 30,36 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 286.116 Carnival-Aktien.

Bei 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 49,98 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 29.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

