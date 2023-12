Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 19,67 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 19,67 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 19,71 USD. Bei 19,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 1.694.882 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,71 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 0,23 Prozent niedriger. Am 24.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.839,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,065 USD je Carnival-Aktie belaufen.

