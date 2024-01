Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,61 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 16,61 USD. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,48 USD nach. Bei 16,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 890.988 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 8,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 5.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.839,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,986 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

