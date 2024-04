Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 14,44 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 14,44 USD zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 14,47 USD. Mit einem Wert von 14,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 490.391 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 8,70 USD. Mit Abgaben von 39,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 27.03.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2024 wird am 20.06.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester