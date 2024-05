Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 15,49 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 15,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 15,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,62 USD. Bisher wurden via New York 404.168 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,39 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,96 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.03.2024 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.06.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,01 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

