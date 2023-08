Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 15,58 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,58 USD ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 15,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,66 USD. Zuletzt wechselten 300.492 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 19,55 USD markierte der Titel am 06.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,12 USD am 12.10.2022. Mit Abgaben von 60,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.06.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,64 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.911,00 USD im Vergleich zu 2.401,00 USD im Vorjahresquartal.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Carnival im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,139 USD einfahren.

