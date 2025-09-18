DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Kurs der Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Nachmittag positiv

23.09.25 16:10 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 31,65 USD.

Das Papier von Carnival legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 31,65 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 31,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 515.304 Carnival-Aktien.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,63 Prozent. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,35 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.06.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,07 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umgesetzt.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

DatumMeistgelesen
