Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 10,29 EUR.

Der Carnival-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 10,29 EUR. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 10,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.632 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 17,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 74,44 Prozent Luft nach oben. Bei 7,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,00 Prozent.

Carnival gewährte am 29.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.854,00 USD – ein Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.305,00 USD erwirtschaftet hatte.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.12.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,091 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

