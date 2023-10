Aktienkurs aktuell

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Montagnachmittag südwärts

23.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,96 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 10,96 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 10,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.170.449 Carnival-Aktien umgesetzt. Bei 19,55 USD markierte der Titel am 06.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 78,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,25 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,58 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.854,00 USD gegenüber 4.305,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 20.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD je Carnival-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie NYSE-Wert Carnival-Aktie markiert Vier-Monats-Tief: Angriff der Hamas auf Israel setzt dem Kreuzfahrt-Sektor zu Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag

