Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagvormittag billiger

Die Aktie von Carnival gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,3 Prozent auf 10,44 EUR ab.

Die Carnival-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,44 EUR abwärts. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,44 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 10,45 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.209 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 7,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 46,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.09.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.854,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4.305,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 20.12.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD je Carnival-Aktie.

