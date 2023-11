Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,9 Prozent auf 14,48 USD.

Die Carnival-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 14,48 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,83 USD an. Bei 14,50 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 72.475 Aktien.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,53 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 34,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2022 bei 7,54 USD. Mit Abgaben von 47,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.854,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD in den Büchern standen.

Am 20.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,082 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

