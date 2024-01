Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 16,65 USD zu.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 16,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 16,75 USD. Mit einem Wert von 16,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 824.429 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Mit einem Zuwachs von 18,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,38 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 98,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 21.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.839,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,986 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus