Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 14,87 USD zu.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 14,87 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,97 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,81 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 495.424 Stück gehandelt.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 32,75 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,70 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 41,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Carnival veröffentlichte am 27.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 5,41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 4,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.06.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

