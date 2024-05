Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Freitagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Carnival

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 14,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 14,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 14,93 USD. Bei 14,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 589.307 Carnival-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,48 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 27.03.2024. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.06.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

