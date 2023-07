Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 16,19 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 16,19 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 16,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.532 Carnival-Aktien.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 9,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,31 EUR). Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 156,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 26.06.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -1,64 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.911,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,142 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

