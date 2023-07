Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag leichter

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 17,38 USD nach.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,8 Prozent auf 17,38 USD nach. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 17,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 549.118 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 12,49 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 64,79 Prozent sinken.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.911,00 USD im Vergleich zu 2.401,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,142 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor