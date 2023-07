Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 17,87 USD.

Das Papier von Carnival legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 17,87 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,90 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,66 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 24.224 Carnival-Aktien.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.911,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Carnival-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carnival-Verlust in Höhe von -0,142 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor