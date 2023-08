Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 16,16 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,16 USD ab. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 16,02 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 531.928 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 19,55 USD markierte der Titel am 06.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 20,98 Prozent zulegen. Bei 6,12 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.06.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -1,64 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.911,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,139 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

