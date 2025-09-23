Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 30,58 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 30,58 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 30,48 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 30,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 348.404 Stück.

Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,08 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,07 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 6,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe