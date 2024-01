Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 14,83 EUR.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 14,83 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 14,93 EUR. Bei 14,79 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.302 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,86 EUR. Mit Abgaben von 47,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 3.839,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,986 USD je Aktie.

