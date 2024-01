Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 16,09 USD nach.

Die Carnival-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,1 Prozent auf 16,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 16,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,47 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 46.896 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,986 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

