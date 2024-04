Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,91 USD ab.

Bei 15,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 608.926 Stück.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 32,39 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 41,65 Prozent Luft nach unten.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Carnival ließ sich am 27.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -0,55 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 20.06.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

