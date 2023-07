Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteuert sich am Dienstagmittag

Kurs der Carnival

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Carnival. Im Tradegate-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 16,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 16,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 20.652 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 10,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 60,86 Prozent sinken.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.911,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD in den Büchern standen.

Am 28.09.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,141 USD ausweisen wird.

