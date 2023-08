Aktienkurs aktuell

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

25.08.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 15,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 15,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 15,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 327.406 Stück. Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD an. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 23,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 104,54 Prozent auf 4.911,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.401,00 USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Carnival am 28.09.2023 vorlegen. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,139 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

