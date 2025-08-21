Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 31,09 USD ab.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 31,09 USD. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,08 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,11 USD. Zuletzt wurden via New York 395.077 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Gewinne von 0,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,50 Prozent.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 24.06.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

