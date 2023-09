Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagmittag verlustreich

Carnival im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Der Carnival-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 13,02 EUR.

Das Papier von Carnival befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 13,02 EUR ab. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 12,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.714 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 17,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 104,54 Prozent auf 4.911,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.401,00 USD erwirtschaftet worden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 29.09.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carnival-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,148 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

