Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagvormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Carnival gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 14,04 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 14,04 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 14,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,62 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 60.207 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,53 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. 39,10 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 56,41 Prozent Luft nach unten.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.401,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.911,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2023 erfolgen. Am 26.09.2024 wird Carnival schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,148 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen