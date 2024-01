Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 16,33 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,33 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,33 USD nach. Bei 16,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 663.952 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,38 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 48,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5.397,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 3.839,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,986 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus