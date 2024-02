Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 15,16 USD. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,10 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 480.657 Carnival-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 30,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 21.12.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,85 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter

Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Kursplus