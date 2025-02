Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 24,33 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,42 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356.017 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 USD) erklomm das Papier am 01.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,78 USD je Carnival-Aktie.

