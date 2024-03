Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 17,04 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 17,04 USD. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 16,96 USD. Bei 17,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.205.668 Carnival-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,69 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 96,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 21.12.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 3.839,00 USD eingefahren.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 27.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte Carnival die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,00 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Zurückhaltung in New York: S&P 500 schließt im Minus

Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag