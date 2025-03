Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 21,09 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 21,09 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 20,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,20 USD. Bisher wurden heute 915.760 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 26,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 53,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Carnival ließ sich am 21.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 5,40 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.06.2025 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

