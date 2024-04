Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,15 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,15 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 15,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 407.892 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,30 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 27.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 5,41 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,98 Prozent gesteigert.

Am 20.06.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester