Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,4 Prozent auf 14,94 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 14,94 USD. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 14,21 USD. Bei 15,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.630.703 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 16,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 59,04 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 27.03.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.432,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.401,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.06.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,262 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

