Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 31,15 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,15 USD abwärts. Die Carnival-Aktie sank bis auf 31,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,21 USD. Bisher wurden via New York 230.103 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,38 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Carnival veröffentlichte am 24.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,00 USD je Carnival-Aktie.

