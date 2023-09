Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 13,82 USD.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,82 USD nach. Die Carnival-Aktie sank bis auf 13,67 USD. Bei 13,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 507.481 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 125,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.911,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Carnival am 29.09.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,145 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

