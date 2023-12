Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 18,55 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 18,55 USD. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 18,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 18,82 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 691.236 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 145,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.12.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,971 USD je Carnival-Aktie belaufen.

