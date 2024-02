Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 15,81 USD nach oben.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 15,81 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,21 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.663.199 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 8,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 88,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Carnival gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent auf 5.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Aktie aus.

