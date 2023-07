Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 18,43 USD.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 18,43 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 18,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,61 USD. Bisher wurden heute 1.854.860 Carnival-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,12 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 4.911,00 USD gegenüber 2.401,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,141 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen