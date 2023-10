Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 10,97 EUR.

Um 12:00 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,97 EUR. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,93 EUR. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.675 Stück gehandelt.

Am 05.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,95 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 7,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.09.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.854,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.305,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.12.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels schwächer

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen