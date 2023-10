Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carnival zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Carnival-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 11,37 USD.

Die Carnival-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 11,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 11,58 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 11,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 537.611 Stück.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,02 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,54 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carnival veröffentlichte am 29.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.854,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 20.12.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,091 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels schwächer

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen