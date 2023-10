Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,37 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,37 USD. Bei 11,72 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via AMEX 61.930 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,53 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,77 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,54 USD am 24.12.2022. Mit Abgaben von 33,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach -0,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.305,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD ausweisen wird.

