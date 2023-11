Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteuert sich am Montagnachmittag

Carnival im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,54 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 14,54 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 14,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,40 USD. Bisher wurden via New York 469.928 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,55 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 25,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,54 USD ab. Mit Abgaben von 48,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,082 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Börse New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels leichter