Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 18,31 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 18,31 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,28 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,40 USD. Bisher wurden via New York 727.995 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,74 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 7,84 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 7,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 58,74 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent auf 5.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 0,972 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Zuversicht in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Gute Stimmung in New York: S&P 500 in der Gewinnzone