Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 18,61 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 18,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 18,37 USD. Bei 18,78 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.317 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,57 USD am 28.12.2022. Abschläge von 59,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,85 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,972 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Zuversicht in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Gute Stimmung in New York: S&P 500 in der Gewinnzone