Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 19,99 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 19,99 USD. Bei 19,89 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 853.245 Stück.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,78 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 31,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 21.03.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,17 USD in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.06.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 1,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

